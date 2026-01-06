Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe Opet: 109 - Nesibe Aydın: 56 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet: 109 - Nesibe Aydın: 56 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Opet, rakibi Nesibe Aydın'ı 109-56 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 22:06 Güncelleme: 06.01.2026 - 22:06
        F.Bahçe Opet, 53 sayılık farkla yarı finalde!
        Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Nesibe Aydın’ı 109-56 yenerek yarı finale yükseldi.

        Sarı-lacivertliler, yarı final müsabakasında ise 9 Ocak Cuma günü saat 17.30’da Denizli'nin ev sahipliğinde Çimsa ÇBK Mersin ile karşılaşacak.

        SALON: Fenerbahçe Metro Enerji Spor

        FENERBAHÇE OPET: Williams 19, Rupert 18, Meesseman 15, Sevgi 14, Alperi 12, McBride 10, Meltem 7, McCowan 4, Olcay 4, Allemand 3, Tuana 3.

        NESİBE AYDIN: Rennia Davis 21, Kelsey Bone 13, Morgan Green 13, Yağmur Önal 7, Yvonne Turner 2, Derin Yaya, Tuğçe Gürel, Pelin Gülçelik, Büşra Akgün, Şeyma Yılık, Aysude Torcu.

        1’İNCİ PERİYOT: 27-17

        DEVRE: 51 – 27

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 78-40

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 109-56

