Fenerbahçe Opet: 109 - OGM Ormanspor: 60 | MAÇ SONUCU
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında OGM Ormanspor'la karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı sarı-lacivertliler 109-60 kazandı ve 12'de 12 yaparak yoluna devam etti.
SALON: Metro Enerji Spor Salonu
HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk
FENERBAHÇE OPET: Gustafson 28, Meesseman 14, Williams 12, Meltem 10, Alperi 9, Allemand 8, Sevgi 8, McBride 7, Tuana 7, Olcay 4, Selen İrem 2.
OGM ORMANSPOR: Banu Şimşek 15, Deshields 15, Duygu Özen 8, Kübra Erat 5, Damla Gezgin 5, Gamze Takmaz 4, Yaren Düzcü 3, Yağmur Sude Güvercin.
1’İNCİ PERİYOT: 29-10
DEVRE: 57-31
3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-41