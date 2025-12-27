Habertürk
        Haberler Spor Basketbol TKBL Fenerbahçe Opet: 109 - OGM Ormanspor: 60 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet: 109 - OGM Ormanspor: 60 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet sahasında OGM Ormanspor'la karşı karşıya geldi. HT Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı sarı-lacivertliler 109-60 kazandı ve 12'de 12 yaparak yoluna devam etti.

        Habertürk / DHA
        Giriş: 27.12.2025 - 15:46 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:46
        F.Bahçe Opet'ten OGM Ormanspor'a büyük fark!
        Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde namağlup yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe Opet, konuk ettiği OGM Ormanspor’u 109 – 60 mağlup etti.

        SALON: Metro Enerji Spor Salonu

        HAKEMLER: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk

        FENERBAHÇE OPET: Gustafson 28, Meesseman 14, Williams 12, Meltem 10, Alperi 9, Allemand 8, Sevgi 8, McBride 7, Tuana 7, Olcay 4, Selen İrem 2.

        OGM ORMANSPOR: Banu Şimşek 15, Deshields 15, Duygu Özen 8, Kübra Erat 5, Damla Gezgin 5, Gamze Takmaz 4, Yaren Düzcü 3, Yağmur Sude Güvercin.

        1’İNCİ PERİYOT: 29-10

        DEVRE: 57-31

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 80-41

