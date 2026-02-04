Fenerbahçe Opet: 78 - Basket Landes: 69 | MAÇ SONUCU

MHP'li Yıldız: AİHM ve AYM kararlarına uymak lazım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ile Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda da bir beyanı varsa elbette tahliye edilmesi lazım" dedi.