        Fenerbahçe Opet: 78 - Basket Landes: 69 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Opet: 78 - Basket Landes: 69 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 78-69 yendi. Altılı Final'i garantileyen ve yarı final play-in'de mücadele edecek olan Sarı Lacivertliler, grubu zirvede tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 22:43 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:43
        Fenerbahçe Opet, grubu zirvede bitirdi!
        Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur son maçında ağırladığı Fransız ekibi Basket Landes'i 78-69 mağlup etti.

        Grubu ilk sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, Altılı Final'i garantileyerek yarı final play-in oynama hakkı kazandı.

        Salon: Metro Enerji

        Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Sara Mansson (İsveç), Armin Mutapcic (Almanya)

        Fenerbahçe Opet: Williams 15, Meesseman 21, Rupert 19, McBride 4, Allemand 5, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır, Alperi Onar, Milic 11

        Basket Landes: Djekoundade 8, Musa 10, Ewodo 4, Massey 7, Lacan 11, Wojta 10, Droguet 5, Macquet 1, Dechanoz 5, Bussiere 8

        1. Periyot: 21-27

        Devre: 36-35

        3. Periyot: 52-53

        4. Periyot: 78-69

