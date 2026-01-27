Habertürk
Habertürk
        Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza’yı ağırlayacak!

        FIBA Avrupa Ligi F Grubu ikinci tur beşinci maçında Fenerbahçe Opet, yarın İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza ile evinde karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 12:07 Güncelleme: 27.01.2026 - 12:07
        Fenerbahçe Opet, Zaragoza'yı ağırlayacak!
        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi F Grubu'nun ikinci tur beşinci maçında yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini ağırlayacak.

        Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-lacivertliler, grubunda 9 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider konumda yer alıyor. Fenerbahçe Opet, gruptaki son maçında İtalya'nın Umana Reyer takımını deplasmanda 71-61 yendi.

        Casademont Zaragoza ise 6 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayarak 3. sırada kendine yer buldu.

        Fenerbahçe Opet, ikinci turda İspanyol temsilcisiyle karşılaştığı ilk mücadelede rakibini 95-64 mağlup etti.

