Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Opet, Girona’yı ağırlıyor! - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Opet, Girona’yı ağırlıyor!

        Fenerbahçe Opet, FIBA EuroLeague yarı final play-in ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Spar Girona'yı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 10:54 Güncelleme: 17.02.2026 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Opet, Girona'yı ağırlıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) yarı final play-in ilk maçında yarın İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

        İlk tur maçlarında C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup lider tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci tur müsabakalarında ise oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak F Grubu'nu zirvede bitirdi.

        İkinci turda E Grubu'nu lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Spar Girona ise iki turda oynadığı toplam 12 maçta 8 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. İspanyol ekibi, 4 yenilginin 2'sinde Galatasaray'a mağlup oldu.

        İki takım, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe Opet 3 galibiyet elde ederken Spar Girona ise 1 kez kazandı.

        Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan ekip, turu geçecek. Eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü mücadele 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 16 Şubat 2026 (PTT Emeklilere Ne Kadar Destek Verecek?)

        Meteoroloji alarm verdi! 16 il için sarı kod: Lodos ve sağanak geliyor! PTT emeklilere ne kadar, kaç TL destek verecek? PTT'nin emeklilere vereceği desteğin şartları nelerdir? Gün Başlıyor'u Semiha Şahin sundu.    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        Terörle mücadele, uyuşturucu, suç örgütleri mesajları
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Yasa dışı bahis operasyonu: Diyarbekirspor'a el konuldu
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Aile boyu kozmetik hırsızlık! Milyonluk ürün çaldılar!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        Hırsız tokatlayan Terzi Fatma konuştu!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        İlkay Gündoğan'dan Juventus sözleri!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        'Ateş çemberi' Güneş Tutulması bugün gökyüzünde!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        "Kömür taşıyıp odun kırıyoruz" 7 öğrenci için büyük mücadele!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        'The Godfather'ın yıldızı hayatını kaybetti
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        ABD'den bölgeye yoğun kargo sevkiyatı
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        39 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur ve lodos etkili olacak
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!
        10 gün geride kaldı... Endişelendiren bekleyiş!