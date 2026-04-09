Fenerbahçe Opet'te hedef 3. EuroLeague zaferi!

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek FIBA Kadınlar EuroLeague Altılı Final'de mücadele edecek Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla buluştu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yer alan Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ndeki etkinliğe kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ufuk Şansal, teknik ekip ve oyuncular katıldı.

Medya gününde konuşan Ufuk Şansal, sarı-lacivertli kulübün sporun her alanında standardı yukarıya taşıdığının altını çizdi.

Fenerbahçe'nin faaliyet gösterdiği branş sayısı ve elde edilen başarılara vurgu yapan Şansal, "Her koşulda yanımızda olan milyonlarca taraftarımızla futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye kadar zirve hedefiyle ilerliyor. Bizim farkımız tam olarak burada başlıyor. Bu anlayışımızın en güçlü yansımalarından birini de kadın basketbolunda görüyoruz. Türk kadın basketbolunun lokomotifi olan Fenerbahçe Opet, pazartesi günü yeniden tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Daha önce üst üste iki kez kazandığımız Avrupa Ligi şampiyonluğunun ardından en büyük hedefimiz bu şampiyonluğu üçüncü kez hem camiamıza hem de ülkemize armağan etmek. Avrupa’nın ve dünyanın en iyi oyuncularından kurulu takımımız daha önce neler başarabileceğini gösterdi. 4 Avrupa kupası, namağlup şampiyonluklar ve kırılması zor şampiyonluklarla bizlere bu gururu defalarca yaşattı." ifadelerini kullandı.

"ÖZEL BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİZ"

Fenerbahçe Opet'in yarıştığı tüm kulvarlarda iddiasını ortaya koyduğunu dile getiren Şansal, sarı-lacivertli takımın sezonu da namağlup şampiyon tamamladığını hatırlattı.

Elde edilen kupaların istikrarın sonucunda ortaya çıktığının altını çizen Şansal, "Bu istikrarın ve sürekliliğin arkasında büyük bir emek, doğru bir planlama ve güçlü bir kulüp kültürü var. Bu başarıda emeği olan oyuncularımıza, teknik ve idari kadromuza, bu zamana kadar şubemize emek vermiş tüm eski yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Ekibimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu sezon da hedefimiz çok net; yeniden şampiyonluk. Yeni transferimiz Breanna Stewart’ı bu doğrultuda kadroya kattık. İlk döneminde kazanılan Avrupa kupasında çok önemli rol üstlenmişti. Camia ve forma aidiyeti yüksek oyuncularımız var. Hem saha içinde hem saha dışında birbirine destek olan özel bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu sadece Türkiye’de değil, Avrupa ve dünya basketbolunda da gıpta edilen bir tablo ortaya koyuyor." açıklamasını yaptı.

FIBA EuroLeague Altılı Final'de Galatasaray Çağdaş Faktoring'in de yer alacağının altını çizen Şansal, "Aynı anda iki Türk takımının yer alacak dolayı ayrıca büyük gurur yaşıyoruz. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli takımın geride kalan sezonda resmi maçlarda yalnızca 1 mağlubiyet yaşadığını, müzesine ise 3 kupa götürdüğünü belirten Şansal, şunları söyledi:

"Aslında buraya kadar namağlup gelmek isterdik. O mağlubiyet belki de bize lig şampiyonluğunu çok açık getirdi. Büyük ihtimalle de Avrupa Ligi şampiyonluğunu getirecek. Gerekli dersleri çıkardık. Bizim için de çok faydalı oldu. Bu takım zaten 7 yıl üst üste şampiyon olmuştu. Geçmişten gelen bir başarı var. 8’inci kez oldu ama bu kez namağlup oldu. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum."

Şansal son olarak Altılı Final organizasyonunda finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile eşleşme ihtimaliyle ilgili şöyle konuştu:

"İki Türk takımının oynayacak olmasının ülkemiz açısından gurur verici olduğunu düşünüyorum. Galatasaray ile ligde de oynadık. Üstün olan taraftık. Tekrar onlarla oynamak sevindirici bir şey. Onları yenerek tekrar şampiyon olmak istiyoruz."

MIGUEL MENDEZ: GÜÇLÜ BİR ŞAMPİYONLUK ŞANSIMIZ VAR

Zaragoza'daki FIBA Avrupa Ligi Altılı Final'e gelmenin zor olduğunu belirten Fenerbahçe Opet Başantrenörü Miguel Mendez de takım olarak ciddi emek ortaya koyduklarını söyledi.

Parkeye çıktıklarında hem kulübü hem şehri hem de Türkiye'yi temsil ettiklerinin bilincinde olduklarını vurgulayan Mendez, "Bu oyuncu grubu da takımımız da bu ilgiyi hak ediyor. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Altılı Final'e elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Savaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak kendi oyunlarına ve en iyi oyun planına odaklandıklarının altını çizen Mendez, "Sezon içerisinde iyi bir performans gösterdik ve takım olarak bunu göstermeye çalışacağız. En iyi halimizle oraya gitmek istiyoruz. Tabii favori olarak gidince hedef tahtası olabiliyorsunuz. Ama Dörtlü Final'de ya da Altılı Final'de Avrupa’nın en iyi takımları var. Dolayısıyla kolay olmayacak. Güçlü bir şampiyonluk şansımız var. Bunun için en iyi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Hem saha içinde hem saha dışında kendimizi iyi hazırlamamız gerekiyor. Tek maçlık bir sistem ve hiçbir maç kolay değil." diye konuştu.

Maçlara günlük olarak baktıklarını ve her maçı kazanmak istediklerini de sözlerine ekleyen Mendez, "Daha iyi antrenör olmak için, daha iyi oyuncu olmak için daha iyi oyuncu grubu olmak için çalışıyoruz. Dolayısıyla geçmiş ya da geleceği önemsemiyoruz. Şu an günü yaşıyoruz ve tabii ki hedefimiz önümüzdeki hafta büyük bir başarı elde etmek. Geçmiş ya da gelecekle ilgilenmiyoruz." açıklamasını yaptı.

Ufuk Şansal ve Miguel Mendez'in konuşmalarının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.