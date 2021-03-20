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Fenerbahçe Öznur Kablo: 61 - Galatasaray: 71 | MAÇ SONUCU

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki Türk takımını karşı karşıya getiren çeyrek finalde Fenerbahçe Öznur Kablo, 91-74 kazandığı ilk maçın rövanşında Galatasaray'a 71-61 mağlup olmasına rağmen Dörtlü Final'e yükseldi.

Fenerbahçe Öznur Kablo: 61 - Galatasaray: 71 | MAÇ SONUCU

İspanya'nın Salamanca kentindeki Würzburg Belediye Spor Salonu'nda oynanan çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk periyodu 27-21, devreyi de 43-41 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyreği de 57-50 önde geçen sarı-lacivertli ekip karşısında son periyotta üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, karşılaşmayı 71-61 kazandı.

Fenerbahçe Öznur Kablo, rövanş mücadelesini kaybetmesine rağmen ilk maçta elde ettiği 17 sayılık avantaj sayesinde Avrupa Ligi tarihinde 7. kez Dörtlü Final'e kaldı.

Karşılaşmayı, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay da tribünden izledi.

Sarı-lacivertli ekibin FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 ikinciliği, 1 üçüncülüğü ve 2 dördüncülüğü bulunuyor.

16-18 Nisan tarihlerinde oynanacak Dörtlü Final müsabakalarına ev sahipliği yapacak kent, henüz belli olmadı.

GALATASARAY DERBİLERDE İLK KEZ KAZANDI

Bu sezon iki kez ligde, iki defa da Avrupa Ligi'nde karşılaşan iki takımdan Galatasaray, ilk galibiyetini aldı.

İki takım, 1955 yılından bu yana 158 kez karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe'nin 95, Galatasaray'ın ise 63 galibiyeti bulunuyor.

Avrupa'da oynanan derbilerde de Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı galibiyetlerde 9-3 üstünlüğü bulunuyor.


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