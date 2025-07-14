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        Fenerbahçe, Portekiz'e ulaştı!

        Fenerbahçe Futbol A Takımı, kamp çalışması yapacağı Portekiz'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 19:45 Güncelleme: 14.07.2025 - 19:45
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        Fenerbahçe, Portekiz'e ulaştı!
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        Yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe Futbol A Takımı, kamp çalışması için Portekiz'in Albufeira kentine geldi.

        Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Faro Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, buradan otobüsle konaklayacağı otele geçti.

        Algarve bölgesindeki Albufeira'da 2 hafta kamp çalışmaları gerçekleştirecek sarı-lacivertli kafileyi, konaklayacağı otelde basın mensupları karşıladı.

        Kafilede yeni transferler Tarık Çetin ve Archie Brown da yer aldı. Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan ancak sezonu başka bir takımda kiralık olarak geçiren Ognjen Mimovic de Portekiz'e geldi.

        Kamp kadrosunda yer alan yeni transferlerden Jhon Duran, kafileyle otele gelmedi. Oyuncunun birkaç gün içinde kampa katılacağı öğrenildi.

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        KAMPTA 4 HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

        Fenerbahçe, kamp çalışmaları için geldiği Portekiz'de 4 hazırlık maçı oynayacak.

        Portekiz etabında çalışmalarını 27 Temmuz'a kadar sürdürecek sarı-lacivertli kafile, burada 17 Temmuz'da Portimonense, 20 Temmuz'da Uniao de Leiria, 23 Temmuz'da Al Ittihad ve 26 Temmuz'da Benfica ile karşılaşacak.

        Sarı-lacivertliler, kampın ardından yurda dönecek ve çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

        Fenerbahçe, 30 Temmuz'da ise Lazio ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

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