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        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı şifresiz izle

        Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle! TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle'', ''Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. Fenerbahçe zorlu karşılaşmada 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:10
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle…

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        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe bugün saat 20.45'te başlayacak.

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        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

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        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

        RANGERS: Butland, Tavernier (Rıdvan), Souttar (Tavernier), Baloguun, Jefte, Raskın, Diomande, Cerny, Igamane, Hagi, Dessers.

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        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Fenerbahçe - Rangers maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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        TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

        TRT 1 güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

        Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

        TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

        TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

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        Kablo TV

        900

        Analog Kablo TV

        S04

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