Fenerbahçe - Rangers maçı TRT 1 canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle ekranı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle'', ''Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. Fenerbahçe zorlu karşılaşmada 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle…
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle…
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe bugün saat 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
RANGERS: Butland, Tavernier (Rıdvan), Souttar (Tavernier), Baloguun, Jefte, Raskın, Diomande, Cerny, Igamane, Hagi, Dessers.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI İZLE KANALI
Fenerbahçe - Rangers maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TRT 1 güncel frekans bilgileri şu şekildedir:
Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6