Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI İZLE | TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı şifresiz izleme linki

        Fenerbahçe - Rangers maçı TRT 1 canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle ekranı

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle'', ''Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle'' şeklinde araştırmalar yapıyor. Fenerbahçe zorlu karşılaşmada 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde Fred ve Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 12:10 Güncelleme: 06.03.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galip gelerek rövanş öncesinde avantajlı skor elde etmeye çalışacak. Zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe - Rangers maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Fenerbahçe Avrupa maçı şifresiz izle ekranı TRT 1 olarak belirlendi. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ile UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Rangers maçı izle…

        2

        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe bugün saat 20.45'te başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        Zorlu karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

        4

        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11’LER

        FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

        RANGERS: Butland, Tavernier (Rıdvan), Souttar (Tavernier), Baloguun, Jefte, Raskın, Diomande, Cerny, Igamane, Hagi, Dessers.

        5

        FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Fenerbahçe - Rangers maçını aşağıda yer alan link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

        6

        TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

        TRT 1 güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

        Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

        TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

        TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

        7

        Kablo TV

        900

        Analog Kablo TV

        S04

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Ece Gürel’in kıyafetleri inceleme altına alındı
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!