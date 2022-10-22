Fenerbahçe Rennes maçı için artık geri sayım başladı. Bu yıl hem ligde hem de Avrupa'da oldukça iyi bir performans gösteren sarı lacivertliler; Rennes karşısında da mutlak 3 puan istiyor. İşte, Fenerbahçe Rennes maçı ile ilgili bilgiler...