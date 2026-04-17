Fenerbahçe- Rizespor maçı canlı izle: Fenerbahçe- Rizespor (Canlı Yayın) muhtemel 11'ler
Fenerbahçe ile Rizespor arasında oynanacak kritik karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yerini almaya başladı. Karşılaşmayı izlemek isteyen seyirciler Fenerbahçe- Rizespor maçı canlı izleme ekranını araştırıyor. Özellikle maçın yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar da arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar
Giriş: 17 Nisan 2026 - 17:36
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Rizespor'u konuk ediyor. Lig'de 66 puanla ikinci sırada olan sarı lacivertliler, Rizespor karşısında kazanarak maç fazlasıyla lider duruma geçmek istiyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla taraftarlar karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte canlı izleme ekranı ve yayın bilgileri
FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Rizespor maçı 17 Nisan Cuma (bu akşam) 20.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE- RİZESPOR MAÇI KANALDA?
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.