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Fenerbahçe, Ryan Kent transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Ryan Kent transferini resmen açıkladı!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe, Rangers ile sözleşmesi biten Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Kulübümüz, İngiliz futbolcu Ryan Kent’i 4 yıllığına kadrosuna kattı. 26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Ryan Kent’e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz"

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