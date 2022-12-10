Müsabakaya Ferdi Kadıoğlu'nu sol kanatta başlatan deneyimli teknik adam, milli oyuncuyu ilk yarı içerisinde hem sağ bek hem de orta sahada görevlendirdi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Osayi Samuel'i sağ bek ve kanat bek, Lincoln Henrique'yi ise sol bek, orta saha ve sol kanatta denedi.