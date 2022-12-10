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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

Fenerbahçe, hazırlık maçında Salernitana'yı İrfan Can Kahveci, King ve Batshuayi'nin golleriyle 3-0 yendi

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  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirdiği Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana'yı 3-0 yendi.

     
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Alanya Oba Stadı'nda oynanan müsabakada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımını sahaya İrfan Can Eğribayat, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Lincoln, King ve Serdar Dursun ilk 11'iyle sürdü.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola ise Fiorillo, Lovato, Dniliuc, Fazio, Coulibaly, Maggiore, Sambia, Bobinen, Bradaric, Botheim ve Bonazzoli ilk 11'ini tercih etti.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Müsabakanın 34. dakikasında Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sağda topla buluşan İrfan Can Kahveci, paralel bir şekilde topu ceza yayına doğru sürdü. İrfan'ın kaleyi gördükten sonra ceza sahası dışından uzak direğe sert vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Sarı-lacivertli ekip, 58. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içinde çizgiye inen Bright Osayi-Samuel'in yerden ortasında, altı pasta Joshua King topuk vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Fenerbahçe, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mert Hakan Yandaş, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. 90+2. dakikada Michy Batshuayi, penaltı vuruşunda topu filelere gönderdi: 3-0.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, US Salernitana karşısında 9 değişiklik yaptı.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Sarı-lacivertlilerde 46. dakikada İsmail Yüksek-Willian Arao, Serdar Dursun-Michy Batshuayi, 62. dakikada İrfan Can Kahveci-Mert Hakan Yandaş, Joshua King-Diego Rossi, Ferdi Kadıoğlu-Miha Zajc, 77. dakikada İrfan Can Eğribayat-Osman Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel-Miguel Crespo, Lincoln Henrique-Bruma ve 82. dakikada Attila Szalai-Mauricio Lemos değişiklikleri oldu.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, US Salernitana karşısında farklı sistemler denedi.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Müsabakaya 3'lü savunmayla başlayan Jesus, oyun içerisinde bölüm bölüm 4'lü savunmaya da döndü.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Portekizli teknik adam, bazı oyuncuların pozisyonlarını da maç içerisinde değiştirdi.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Müsabakaya Ferdi Kadıoğlu'nu sol kanatta başlatan deneyimli teknik adam, milli oyuncuyu ilk yarı içerisinde hem sağ bek hem de orta sahada görevlendirdi. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Osayi Samuel'i sağ bek ve kanat bek, Lincoln Henrique'yi ise sol bek, orta saha ve sol kanatta denedi.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Fenerbahçe ile US Salernitana arasındaki müsabakayı, Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli de takip etti.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    Farioli, sarı-lacivertlilerin İtalyan temsilcisiyle oynadığı müsabakayı teknik ekibiyle beraber tribünde izledi.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

    33 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 3 gün önce Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve sahadan 4-2 mağlup ayrılmıştı.
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti
  • Fenerbahçe, Salernitana'yı farklı mağlup etti

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