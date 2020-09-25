Fenerbahçe durmuyor!

Fenerbahçe, Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta'yı ilk senesi kiralık olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, Samatta'nın ardından Ze Luis transferini de bitiriyor. Ojogo, Fenerbahçe’nin Ze Luis ile 3 yıllığına anlaştığını ve oyuncuya bu süre içinde 6.5 milyon euro +1 milyon euro da bonus vereceğini yazdı. Gazete haberinde Porto ile görüşmelerin devam ettiğini vurguladı.