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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Yılport Samsunspor Haberleri

        Fenerbahçe'nin kader sınavı! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Avrupa'dan penaltılarla elenen sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 maç fazlasıyla 10 puana çıkardığı farkı hata yapmadan azaltmak istiyor. İşte Mourinho'nun Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.03.2025 - 11:17 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:17
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        2

        Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. Sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor.

        3

        Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        4

        F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe, Reeder Samsunspor karşısında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

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        3 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        6

        LİGDE 64. RANDEVU

        İki takım, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 63 kez rakip oldu. 4 Ocak 1970 tarihinde oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 35-12 üstünlüğü bulunuyor. 16 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 110 golüne, kırmızı-beyazlılar 60 golle karşılık verdi.

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        FARKLI SKORLAR TARİHE GEÇTİ

        Fenerbahçe ile Samsunspor'un ligde birbirlerine karşı elde ettiği tarihi skorlar bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 1993-1994 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 8-1 kazandığı müsabaka lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Kanarya'nın rakibi karşısında 6-2 ve 5-0'lık galibiyetleri yer alıyor. Karadeniz ekibinin ise Fenerbahçe karşısında 1985-1986 ve 1986-1987 sezonlarında 4-0'lık galibiyetleri bulunuyor.

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        EVİNDE SON 9 MAÇI KAZANDI

        Fenerbahçe, bu sezon ligde evinde 12 müsabaka oynadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maçlarda 11 galibiyet elde ederken, 1 maçta da mağlubiyet yaşadı. Sahasındaki mücadelelerde rakip filelere 31 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde 11 gol gördü. Kanarya, evindeki son 9 maçta ise hanesine 3'er puan yazdırdı. Samsunspor karşısında galibiyet alındığı takdirde 2011-2012 sezonunda yaşadığı evinde en uzun galibiyet serisini tekrarlayacak.

        9

        LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

        Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon hücumdaki verimliliğin yanında savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Kanarya oynadığı 25 maçta kalesinde 23 gol görerek, ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, üst üste 2 kez olmak üzere son 4 haftanın 3'ünde kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, bu sezon toplam 11 maçta kalesinde gol görmedi.

        10

        İşte F.Bahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

        11

        İRFAN CAN

        12

        DJIKU

        13

        SKRINIAR

        14

        YUSUF AKÇİÇEK

        15

        KOSTIC

        16

        FRED

        17

        SZYMANSKI

        18

        OĞUZ AYDIN

        19

        DUSAN TADIC

        20

        EDIN DZEKO

        21

        EN-NESYRI

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