Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 07.03.2026 - 20:01 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.
Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını noktalayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
