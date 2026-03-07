Canlı
        Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 20:01
        Fenerbahçe, Samsunspor maçına hazır!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

        Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

        Bu antrenmanla hazırlıklarını noktalayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.

        Papazlardan Oval Ofis'te Trump'a toplu dua

        ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ülkenin dört bir yanından gelen papazları ağırladı. Oval Ofis'te toplanan papazlar, Trump'a toplu dua etti.

