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Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan organizasyonda, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşı karşıya geliyor

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk (CANLI YAYIN)

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK

STAT: Ülker
SAAT: 17:00
YAYIN: TV8

FENERBAHÇE: Ertuğrul, Sangare, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia, Berisha
YEDEKLER: Berken, Ruhan Arda, Çağtay, Erkan Arda, Yiğit, Jin-Ho, Yusuf, Ahmet, Ali Arda, Enes, Eren, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübü'nün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Ukrayna ekibiyle özel maça çıkıyor.

İSAK OYNARSA REKOR KIRACAK

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor.​​​​​​​ İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.

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