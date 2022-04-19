FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK
STAT: Ülker
SAAT: 17:00
YAYIN: TV8
FENERBAHÇE: Ertuğrul, Sangare, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia, Berisha
YEDEKLER: Berken, Ruhan Arda, Çağtay, Erkan Arda, Yiğit, Jin-Ho, Yusuf, Ahmet, Ali Arda, Enes, Eren, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
MAÇTAN NOTLAR
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübü'nün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Ukrayna ekibiyle özel maça çıkıyor.
İSAK OYNARSA REKOR KIRACAK
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor. İsak, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.
Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak.
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