AA / HABERTURK.COM

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ FENERBAHÇE: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Willian Arao, Zajc, Arda Güler, İrfan Can, Valencia, Batshuayi SİVASSPOR: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Gradel, Samu Saiz, Leke James Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor.

Kazanan takımın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltılar sonucu belirlenecek. İlk maçtakı 0-0'lık sonucun ardından Demir Grup Sivasspor'u ağırlayaN Fenerbahçe, 18. finali için sahaya çıkıyor. Söz konusu kulvarda daha önce 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 11 kez ise finalde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda son finalini 5 sezon önce oynayan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevinci yaşayamamıştı.

Kupaya 5. turdan giren sarı-lacivertliler İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Yukatel Kayserispor'u da 4-1 mağlup ederek yarı finale gelmeyi başardı.



Diğer yandan geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sivasspor, Esenler Erokspor ve Teco Karacabey Belediyespor'u eleyerek çeyrek finale geldi. Kırmızı-beyazlılar, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Gaziantep FK ligden çekilince, çeyrek final oynamadan direkt yarı finale adını yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

EKSİKLER Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Ziya Erdal ve Murat Paluli dışında eksik bulunmuyor.

İki takımın bu sezonki karşılaşmalarında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a hiç kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, rakibiyle ligde oynadığı maçları sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 kazandı. İki takım arasında kupada Sivas'ta oynanan müsabaka ise golsüz sona ermişti.