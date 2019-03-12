Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

Hücum ve defans organizasyonlarıyla devam eden idmanın, bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.