Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımını konuk ediyor. Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-0 yenilen Fenerbahçe, Spartak Trnava karşısında kazanarak moral bulmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertliler, grubunda oynadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olmuş, Spartak Trnava ise Belçika temsilcisi Anderlecht'i evinde 1-0 mağlup etmişti.

AVRUPA LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇININ CANLI ANLATIMI HTSPOR ARENA'DA...

FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Reyes, Jailson, Ayew, Elif, Frey, Slimani

YEDEKLER: Volkan, Mehmet Topal, İsmail, Şener, Barış, Valbuena, Benzia

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Rada, Grendel, Chanturishvili, Bakos

YEDEKLER: Rusov, Janso, Kulhanek, Ghorbani, Hiadik, Miesenboeck, Malecki

TEKNİK DİREKTÖR: Radoslav Latal

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Tobias Welz

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN Sports 1

D GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av P Dinamo Zagreb 1 1 0 0 4 1 +3 3 Spartak Trnava 1 1 0 0 1 0 +1 3 Anderlecht 1 0 0 1 0 1 -1 0 Fenerbahçe 1 0 0 1 1 4 -3 0

Philip Cocu: Fenerbahçe hiç alışık olmadığı bir durumda. Sadece bireysel olarak performans alamamalıyız. Bizim istediğimiz takım halinde bu işi başarmak. Biz bir şey başaracaksak farklı milletlerden oyuncuları bir araya getirerek bu işi başaracağız. Hem saha içinde hem de dışında bu değişimin ne kadar zorlu olduğunun farkımdayız. Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez.

224. RANDEVU



UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşan Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçında... UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı. Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada 56. maçına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti. Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı.

Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

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