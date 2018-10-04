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Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda? FB Spartak Trnava maçı saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı öncesi yine yayıncı krizi! Maça doğru geri sayım sürerken maçın hangi kanaldan yayınlanacağına ilişkin hiçbir kuruluştan resmi bir açıklama gelmedi. Fenerbahçe Spartak Trnava maçıyla birlikte Avrupa'da 224. maçına çıkmış olacak. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte ayrıntılar...

04 Ekim 2018 Perşembe, 10:58 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi D grubu maçı ilk maçında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilen Fenerbahçe evinde bu kez Slovak ekibi Spartak Trnava'yı ağırlayacak. Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü. Peki, Fenerbahçe Spartak Trnava maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spartak Trnava karşılaşması bugün 19.55'te Ülker stadı'nda oynanacak. Maçta Alman hakem Tobias Welz düdük çalacak. Welz'in yardımcılıklarını vatandaşları Rafael Foltyn ile Markus Hacker üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise yine Almanya'dan Dominik Schaal yapacak. Maçın yayıncısı henüz belli olmadı.

FENERBAHÇE AVRUPA'DA 224. MAÇINA ÇIKACAK

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 224. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Benfica'ya elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalan sarı-lacivertliler, bu kulvarda şimdiye dek 55 maça çıktı.

Avrupa arenasında 224. maçını Spartak Trnava'ya karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 223 karşılaşmada 81 galibiyet ve 46 beraberlik alırken, 96 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 276 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 332 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da oynadığı 223 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon

 O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 55 28 15 12 74 53
Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
TOPLAM 223 81 46 96 276 332 

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 56. MAÇ

Fenerbahçe, organizasyonun adının UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilmesi sonrası bu kulvada yarın 56. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 55 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 28 galibiyet, 15 beraberlik, 12 yenildi aldı. Fenerbahçe, rakip filelere 74 gol bırakırken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yer alırken, Fransa'dan Olympique Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamladı.

Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov, son 16 turunda Çekya'nın Viktoria Plzen ekiplerini saf dışı bıraktı. Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı gösterirken, bu turda ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamadı.

SON UEFA AVRUPA LİGİ GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına son katıldığı 2016-2017 sezonunda da İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakıp, lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Volkan, Isla, Skrtel, Reyes, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani

Chudy, Kadlec, Toth, Janso, Kulhanek, Oravec, Rada, Chanturishvili, Grendel, Jirka, Bakos

 

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