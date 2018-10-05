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Dün Cocu’nun 3 stoperle başlaması kadar kötü bir başka kararı da, iki uzun santrfora sürekli uzun metrajlı-yüksek toplar atarak pozisyon aramasıydı. Kısıtlı yetenekteki Trnava savunmasına maçtan önce ne dilerseniz diye sorsanız, herhalde en büyük arzuları Fenerbahçe’nin yüksek oynaması olurdu. Cocu da aynen öyle yaptı.

Üstelik takımın en yeteneklisi Benzia’yı da yedek bırakarak!

Eğer dün Slimani ve Eljif o denli istekli olmasalar, Fenerbahçe bugün yeni bir teknik adam arıyor olabilirdi bence.