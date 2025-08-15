Habertürk
        Fenerbahçe Süper Lig'de sezonu Göztepe deplasmanında açıyor

        Fenerbahçe Süper Lig'de sezonu Göztepe deplasmanında açıyor

        Fenerbahçe,Süper Lig'de bu sezonun ilk maçında 16 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İzmir'de galip gelerek hem sezona üç puanla başlamak hem de Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Benfica maçı öncesi moral depolamak istiyor.

        Giriş: 15.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:13
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'deki ilk maçında 16 Ağustos Cumartesi günü (yarın) Göztepe'yle İzmir'de karşılaşacak.

        Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği 90 dakikada Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev yapacak.

        2

        Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda mücadele etme hakkı kazanan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi mücadelesinde Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle karşı karşıya geldi.

        3

        Deplasmanda oynanan maçı uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sahasında 5-2 kazanarak play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Avrupa kupaları maçı oynayan ekiplerin geçen haftaki lig maçlarını ertelemesiyle, Süper Lig'deki ilk müsabakasına yarın Göztepe deplasmanında çıkacak.

        4

        FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

        Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

        Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

        5

        KADRODA ROTASYON

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'in Benfica ekibini konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bu maçı düşünerek Göztepe karşısında rotasyona gidecek.

        6

        Sarı-lacivertli ekipte UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Cengiz Ünder ve Diego Carlos'un yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.

        Feyenoord'la oynanan 2 mücadelede süre almayan Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci de Göztepe karşısında formaya yakın isimler.

