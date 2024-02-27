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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğlu'na tepki! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe taraftarından Emre Belözoğlu'na tepki!

        Fenerbahçe tribünündeki taraftarlar, Ankaragücü maçının son bölümünde eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:16
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        Fenerbahçe taraftarından Belözoğlu'na tepki!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, bu sezon kupaya çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek veda etti.

        Fenerbahçe tribünündeki taraftarlar, eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu.

        Maçın son bölümünde Belözoğlu'na tepki gösteren Fenerbahçe tribünlerine MKE Ankaragücü tribünleri de büyük tepki verdi.

        Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.

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