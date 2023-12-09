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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe taraftarları 25 otobüsle derbiye gitti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe taraftarları 25 otobüsle derbiye gitti

        Fenerbahçe taraftarları, bugün oynanacak Beşiktaş derbisini izlemek için Ülker Stadyumu önünde toplandı. Taraftarlar, saat 15.00'te otobüslerle güvenlik önlemleri eşliğinde karşılaşmanın oynanacağı Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 09.12.2023 - 15:15
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        F.Bahçe taraftarı 25 otobüsle derbide
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        Süper Lig'in 15'inci haftasındaki derbi karşılaşmasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda bin 814 Fenerbahçe taraftarı da takımını tribünden destekleyebilecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadyumu'nda toplandı. Güvenlik önlemleri eşliğinde biletleri kontrol edilen taraftarlar, 24'ü dolu olmak üzere toplam 25 otobüs ile Tüpraş Stadyumu'na hareket etti.

        FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR DERBİDEN UMUTLU

        Takımlarını deplasmanda destekleyecek olan sarı-lacivertli taraftarlar, Beşiktaş karşısında takımlarına inanıyor. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan taraftarlar, takımlarına güvendiklerini ve farklı bir skorla kazanacaklarını belirttiler. Taraftarlar, derbilerde uygulanan deplasman yasağının kalkmış olmasından dolayı da memnuniyetlerini dile getirdiler.

        TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE OLUŞTU

        Saat 15.00'te hareket edecek otobüslere binmek isteyen taraftarlar arasında oluşan yoğunluktan dolayı arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin devreye girmesinin ardından taraftarlar, sistemli bir şekilde otobüslere alındı.

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