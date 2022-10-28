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Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

Fenerbahçe Kadın Voleybol takımının dikkatleri üzerine çeken Rus sporcusu Arina Fedorovtseva, sosyal medya paylaşımları ile gündem oldu. Ünlü isme Türk taraftarlarından saniyeler içerisinde rekor beğeni ve yorum geldi.

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  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na katılarak tüm dikkatleri üzerine çeken Rus sporcu Arina Fedorovtseva, sosyal medya üzerinden yaptığı her paylaşımla adından söz ettirmeyi başarıyor. Fedorovtseva, yaptığı paylaşımlara rekor beğeniler ve yorumlar alıyor.
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    19 Ocak 2004 yılında dünyaya gelen Arina Fedorovtseva, 2004 Olimpiyat Şampiyonu, 2011 ve 2015 yıllarında da Avrupa şampiyonluğu kazanan Rus milli kürekçi Sergey Fedorovtsev’in kızıdır.
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    Hayatı doğduğundan beri sporun içerisinde geçen Arina'nın kardeşi de Rus Milli Ritmik Jimnastik Takımı’nda görev yapmaktadır.
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    ARINA FEDOROVTSEVA'NIN BAŞARILARI

    2021 – Rusya Şampiyonası Üçüncülüğü, Dinamo Kazan

    2020 – Rusya Ligi Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

    2020 – Rusya Süper Kupa Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

    2020 – Rusya Gençler Ligi Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

    2020 – Rusya Gençler Kupası Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

    2020 – Rusya Kupası Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

    2019 – Rusya Kupası Şampiyonluğu, Dinamo Kazan

    2019 – Rusya Gençler Ligi İkinciliği, Dinamo Kazan

    2021 – FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncülüğü, Fenerbahçe Opet
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    ARINA FEDOROVTSEVA'NIN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

    2020 – CEV U17 Avrupa Şampiyonası, Şampiyonluğu

    2019 – CEV U16 Avrupa Şampiyonası, Üçüncülüğü

    2019 – EEVZA (Doğu Avrupa Voleybol Bölgesel Birliği) U16 Şampiyonası, Şampiyonluğu

    2018 – EEVZA (Doğu Avrupa Voleybol Bölgesel Birliği) U14 Şampiyonası, Şampiyonluğu
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    ARINA FEDOROVTSEVA'NIN BİREYSEL BAŞARILARI

    2021 – Rusya Ligi Final Six, En İyi Servis Atan Oyuncu

    2020 – Rusya Gençler Kupası, En İyi Pasör Çaprazı

    2020 – Rusya Gençler Ligi, En İyi Smaçör

    2020 – U20 Rusya Kupası En İyi Smaçör

    2020 – CEV U17 Avrupa Şampiyonası, En Değerli Oyuncu (MVP)

    2020 – CEV U17 Avrupa Şampiyonası, En İyi Smaçör

    2019 – CEV U16 Avrupa Şampiyonası, En İyi Smaçör

    2021 – FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda en iyi smaçör
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    ARINA FEDOROVTSEVA BOYU KAÇ?

    Fenerbahçe'nin sarı perisi Arina Fedorovtseva'nın boyu 1.90'dır.
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    Arina Fedorovtseva'nın Instagram hesabında 200 bin takipçisi bulunuyor.
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

    ARINA FEDOROVTSEVA INSTAGRAM HESABI

    Arina Fedorovtseva'nın 200 bin takipçisi olan Instagram hesabının adı, @a.fed.10 olarak bilinmektedir.
  • Fenerbahçe taraftarları o isim için salonlara akın ediyor! 17 yaşındaki Arina Fedorovtseva güzelliğiyle izleyenleri büyüledi

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