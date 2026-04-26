Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol'da ikinci kez Avrupa şampiyonu!
EuroCup 1 Finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, final maçında karşılaştığı Galatasaray'ı 61-57 mağlup ederek ikinci kez EuroCup 1 Şampiyonu oldu.
Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:40
EuroCup 1 finalleri, 23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlendi.
Organizasyonun finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Pala Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan final maçında Rakibi Galatasaray'ı 61-57 mağlup eden Fenerbahçe, EuroCup 1’deki ikinci, Avrupa’daki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı.
