        Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol'da ikinci kez Avrupa şampiyonu!

        EuroCup 1 Finallerinde mücadele eden Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, final maçında karşılaştığı Galatasaray'ı 61-57 mağlup ederek ikinci kez EuroCup 1 Şampiyonu oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 17:40 Güncelleme:
        G.Saray'ı yenen F.Bahçe Avrupa şampiyonu!

        EuroCup 1 finalleri, 23-26 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlendi.

        Organizasyonun finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Pala Serradimigni Spor Salonu'nda oynanan final maçında Rakibi Galatasaray'ı 61-57 mağlup eden Fenerbahçe, EuroCup 1’deki ikinci, Avrupa’daki dördüncü şampiyonluğunu yaşadı.

