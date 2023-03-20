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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada teknik direktör Jorge Jesus, hakeme yaptığı itirazların ardından ikinci yarıda kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen Jesus, Portekiz basınında da gündem oldu.

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  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek 1 maçı fazla Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, maçın 68. dakikasında kırmızı kart gördü. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    Portekizli teknik adam böylece, milli aradan sonra oynanacak olan Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Jesus'un Türkiye'de 2. kez kırmızı kart görmesi, Portekiz basınında geniş yer buldu.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    İşte o yorumlardan bazıları:
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    A Bola: Jorge Jesus hakeme yaptığı protestolar nedeniyle oyundan ihraç edildi ve bu nedenle Beşiktaş derbisini kaçıracak.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    O Jogo: Jorge Jesus komutasındaki Fenerbahçe kazanarak, lider Galatasaray'ın mağlubiyetinden faydalandı ve zirveye yaklaştı. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    IOL: Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin 'demirden' galibiyetinde oyundan ihraç edildi. Portekizli hoca, Beşiktaş derbisini kaçıracak.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    Jornal de Notícias: Fenerbahçe, Alanyaspor'u mağlup ederek bir maç fazlası bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Jorge Jesus ikinci yarıda oyundan ihraç edildi. 
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

    SAPO: Jorge Jesus'un atıldığı maçta Fenerbahçe aldığı galibiyetle lider Galatasaray'a yaklaştı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un gördüğü kırmızı kart Portekiz'de gündem oldu!

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