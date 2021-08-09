Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kripto Para
ABONE OL

Fenerbahçe Token ön satışa sunulduğu gibi tükendi

Fenerbahçe ile Paribu işbirliğinde geliştirilen Fenerbahçe Token ön satışa sunuldu. Satış 9 ay satmamak kaydıyla 15 TL veya şartsız 30 TL fiyatla yapıldı. Koşulsuz olarak satışa sunulan Fenerbahçe Tokenlar 30 saniye, kalanı ise yaklaşık 1 saat içinde tükendi. Fenerbahçe sahada başarı elde ettikçe token yakacak, arz düşecek. Yani Fenerbahçe'nin sahadaki başarılarının token yatırımcılarına kâr olarak dönmesi hedefleniyor. Ethereum ağı üzerinde geliştirilen Fenerbahçe Token şu anda sadece Paribu'da yer alsa da teknik olarak ileride tüm kripto para borsalarında yer almasının önünde bir engel bulunmuyor

Fenerbahçe Token ön satışa sunulduğu gibi tükendi
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Kulübü ile kripto varlık işlem platformu Paribu işbirliğiyle üretilen Fenerbahçe Token'ın tanıtımı gerçekleşti Tanıtımın ardından Fenerbahçe Token'ın ön satışı başladı.

Ön satışta isteyenler 9 ay satmamak koşuluyla 15 TL'ye veya böyle bir koşul olmadan 30 TL'ye alım yapabilecek. Ön satışın 9-12 Ağustos tarihleri arasında süreceği açıklanmıştı. Ancak toplantı esnasında verilen bilgiye göre koşulsuz yani 30 TL'lik tokenlar satış başladıktan sonra 30 saniye içerisinde tükendi. Kalanları ise yine yaklaşık 1 saat içinde bitti.

İlk aşamada toplam 28 milyon adet Fenerbahçe Token satılacak. Bunun 20 milyonu 9 ay boyunca dolaşıma girmeyecek. Fenerbahçe Token’ın maksimum arzı 190.700.000 adet olacak. Bunun kulübün başarısına göre yaklaşık 90 milyonunun 25 yıllık süreçte yakılması hedefleniyor.

BAŞARI GELDİKÇE YAKACAK

Tokenler Fenerbahçe başarılı oldukça yakılacak. Açıklanan plana göre futbol takımının galibiyetinde 10 bin, basketbol takımının galibiyetinde 5 bin, voleybol takımının galibiyetinde 2.500 adet token yakılacak. Şampiyonluklarda da sırasıyla 500 bin, 100 bin, ve 50 bin adet token yakılacak.

Yani Fenerbahçe sahada ve parkede başarılı oldukça Fenerbahçe Token'ın arzı düşecek. Tabii fiyat gelişmelerini kontrol etmek imkansız ancak bu şekilde sahadaki başarıların yatırımcıya kâr olarak dönmesi hedefleniyor.

Bunun yanında Fenerbahçe Token Ethereum ağı üzerinden platform bağımsız olarak geliştirildi. Yani bugün sadece Paribu'da alınıp satılabilse de teknik olarak Fenerbahçe Token ileride tüm kripto para borsalarında yer alabilir.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Paribu CEO'su Yasin Oral katıldı.

'TARİHİ BİR İMZA'

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, Fenerbahçe adına tarihi bir imza attıklarını söyledi.

Türkiye'deki orman yangınları sebebiyle üzüntülerini dile getirerek sözlerine başlayan Koç, "Bize göre bugün tarihi bir imzaya tanıklık edeceksiniz. Bizi izleyenlere, bu alanda aktif olanlara hazırlıklı olun diyorum. Bu alana dahil olmamış ve olmak isteyenlerden rica ediyorum telefon, tablet, bilgisayarlarınızı hazır durumda bulundurun. Hesabınızı hemen açın, çünkü şu ana kadar tecrübelerimiz, hızlı davranmadığınız takdirde bu trene binememe şansızlığını yaşayabileceğiniz yönünde. Toplantı sonuna doğru sistemi açacağız ve ondan sonra yarış başlayacak" diye konuştu.

Dijital paraların yoğun bir şekilde insanların hayatlarına dahil olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti:

"Halihazırda çok kötü durumda olan futbol sektörü yeni gelir kalemleri yaratmak zorunda, bunun kaçarı yok. Artık kombine, forma, bilet ve yayıncı kuruluş gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dolayısıyla yeni gelir alanlarını herkes oluşturmak durumunda. Bunun için de dijital gelirlerin çok önemli olduğunu ve bu konuda Fenerbahçe olarak yoğun çalışma yaptığımızı ifade etmiştik. Bunlardan en önemlisi de kripto varlık dünyasında Fenerbahçe'nin bulunması. Kesinlikle geç kalmadık, iyi ki bekledik. Yüzlerce örneği var dünyada, dijital dünyaya geç girenler genelde büyük avantajlar sağlamıştır. 1.5 sene önce aldığımız tekliflerle bugün aldığımız teklifler arasında katbekat fark olduğunu görüyoruz. Bu da iyi ki geç kaldığımızı düşündürüyor."

25 YILLIK ANLAŞMA

Ali Koç, anlaşmanın 25 yıllık bir işbirliği olarak düşünüldüğünü ifade etti.

Yurt içi ve yurt dışında 12 farklı şirketle görüştüklerini ve Paribu'yu tercih ettiklerini vurgulayan Koç, şunları aktardı:

"Bu iş birliğinin camiamıza ve bu pazara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Dünya dinamik, buna ayak uydurmak zorundayız. Kripto dünyası futbol kulüpleri adına hem dünyada hem ülkemizde kaynak yaratmak adına fırsat sunmaktadır. Biz bir kez daha bu süreçte Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, markasının değerinin ne üst seviyede olduğunu yaşayarak tespit ettik. Önemli markayla iş birliği bu süreçte değerliydi. İlgili arkadaşlarımız bu süreçte pek çok teklif aldılar. Ülkemizde 2017'den bu yana faaliyet gösteren, güvenirliği ve tecrübesiyle kriptoda lider durumda bulunan 4.5 milyona yakın kullanıcısı bulunan Paribu ile işbirliği yapmaya karar verdik. Bu 25 yıllık bir iş birliği anlaşması. İş birliğimizi duyurulmasından sonra bugüne kadar Paribu sitesinin trafiği 7 misli artmış. Fenerbahçe'ye ciddi katma değer oluşturacaktır. Taraftar token dünya futbol ailesinde yeni bir kavram. Yerelde ise birçok kulübümüz bu işe girdi. İsteyen taraftar hem kulübüne hem kendi yarınına katkı sağlıyor. İlk defa çift taraflı bir fırsat sağlayabileceğimiz bizim de bize destek olanlara yarınlar adına imkan sunabileceğimiz bir oluşum içerisindeyiz. İnşallah belirlediğimiz hacmi 2 gün içerisinde tüketiriz. Yaşa Fenerbahçe diyorum, projemizde yolumuz açık olsun. Hedefimiz, arzumuz bir yayıncı geliri kadar hatırı sayılır bir gelirin kulüp için oluşturulması."

Ali Koç, iş birliğinden elde edecekleri gelirin 3'te 1'inin harcama limitlerine eklenebileceğini ve hayallerinin ileride maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak olduğunu da sözlerine ekledi.

TÜRK NUMARASI ŞART

Yasin Oral ise Fenerbahçe ile yaptıkları iş birliği dolayısıyla çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gibi çok büyük ve köklü bir kulüple iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz. 2017'de hizmete başladık ama 2015'ten beri devam eden bir serüven bu. 4,5 milyon kullanıcı ve zaman zaman 2 milyar gibi günlük işlem hacimlerine ulaşarak dünyanın en büyük markalarıyla yarışıyoruz. 4-5 aydır dünyada en çok ziyaret edilen ilk 20 platform arasındayız. Hem kulüp hem Paribu adına hayırlı olmasını diliyorum. Projenin geleceği açısından oldukça heyecanlıyız. Sadece Türk bankalarında hesabı olan Türk vatandaşları, Türk telefon numarasına sahip olması da önemli bu şekilde alabilirler, onun dışında alamıyorlar."

Verilen bilgiye göre Fenerbahçe Token sahipleri, yapılacak taraftar oylamalarına, düzenlenecek özel etkinliklere, takım ve sporcularla düzenlenecek buluşmalara katılabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe ile ilgili özel adımlarda söz sahibi olma imkânı sağlayacak.

175 MİLYON TL ASGARİ HASILAT TAAHÜDÜ

Toplantı sonrası saat 12.31'de Fenerbahçe'den KAP'a yollanan bildiride ise şu bilgiler yer aldı:

"Paribu Teknoloji A.Ş. ("Paribu") iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ("Stoken") ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir."

YATIRIMCI SÖZ SAHİBİ OLACAK

Fenerbahçe Token sahipleri ayrıca kulüplerinin yarınına etki edebilecek. Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bitcoin düşüşe geçti
KRİPTO PARA Bitcoin'de gerileme
Bitcoin 19 günde yüzde 54 yükseldi
KRİPTO PARA Geri dönüşü hızlı oldu
Bittorrent Coin nedir?
KRİPTO PARA Bittorrent Coin nedir?
Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin kaç dolar?
KRİPTO PARA Bitcoin neden yükseliyor?
Dogecoin son dakika! Dogecoin kaç dolar?
KRİPTO PARA Dogecoin'de dalgalı seyir
Binance türev ürün yasağını Hong Kong'da da uygulamaya başladı
KRİPTO PARA Binance'den yeni türev ürün kararı
Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş
KRİPTO PARA Bitcoin ve Ethereum'da yükseliş
Bitcoin yeniden 40.000 doları zorluyor
KRİPTO PARA Bitcoin yükselişe geçti
SEC Başkanı kripto paraları denetlemek için yetki istedi
KRİPTO PARA Kripto paralar için yetki istedi
Google kripto para reklamlarına artık izin veriyor
KRİPTO PARA Kripto para reklamlarına izin