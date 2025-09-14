Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kırmızı kart: Okay Yokuşlu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Bordo-mavililerde Okay Yokuşlu, mücadelede kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Giriş: 14.09.2025 - 19:32 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:34
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 20. dakikasında Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
VAR'DAN UYARI GELDİ, KIRMIZIYA DÖNDÜ
VAR tarafından uyarılan hakem Ozan Ergün, daha sonra bu kararını değiştirerek Okay Yokuşlu'ya direkt kırmızı kart gösterdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ