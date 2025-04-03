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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! - Trabzonspor Haberleri

        Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu!

        Süper Lig'in 30. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini Mehmet Türkmen yönetecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 12:30 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:02
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        İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi!
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

        Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.

        Ligde 30. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

        Yarın:

        20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

        5 Nisan Cumartesi:

        13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: Oğuzhan Çakır

        16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

        19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: Ümit Öztürk

        - 6 Nisan Pazar:

        13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: Arda Kardeşler

        16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: Burak Pakkan

        19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

        7 Nisan Pazartesi:

        20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Kadir Sağlam

        20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe

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