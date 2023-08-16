Fenerbahçe tur için Slovenya'ya gidiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın deplasmanda Slovenya'nın Maribor takımıyla karşı karşıya gelecek. Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te oynanacak. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Pedro Martins ile Pedro Almeida yapacak.

Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, tur için sahaya çıkacak. Fenerbahçe'ye her türlü galibiyetin yanı sıra, beraberlik ve tek farklı mağlubiyetlerde turu getirecek. Maribor'un 2 farklı galibiyeti halinde uzatmaya gidilecek eşleşmede, ev sahibini 3 ve daha farklı galibiyetler üst tura taşıyabilecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Maribor karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Bright Osayi-Samuel, müsabakada forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.