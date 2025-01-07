Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir ay önce Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na katılmama kararını bildirdiğini duyurdu. Bu açıklamadan 10 gün sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa’nın kupaya katılacağını, Fenerbahçe’nin ise yönetim kuruluyla konuyu değerlendirmek için süre istediğini açıkladı. Peki, Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katılacak mı?