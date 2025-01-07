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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı? Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına çıkacak mı? Vedat İnceefe Fenerbahçe'nin mecburen Türkiye Kupası'na katılacağını belirtti

        Fenerbahçe Türkiye Kupası'na katılacak mı?

        Fenerbahçe, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını geçtiğimiz haftalarda TFF'ye iletmişti. Ardından, sarı-lacivertli kulüp konuyla ilgili TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yaptı. Bu kapsamda Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarlar, takımının Kasımpaşa karşısında sahaya çıkıp çıkmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alacak mı? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:43
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir ay önce Fenerbahçe’nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na katılmama kararını bildirdiğini duyurdu. Bu açıklamadan 10 gün sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa’nın kupaya katılacağını, Fenerbahçe’nin ise yönetim kuruluyla konuyu değerlendirmek için süre istediğini açıkladı. Peki, Fenerbahçe Türkiye Kupası’na katılacak mı?

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        FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASINA KATILACAK MI?

        Fenerbahçe'nin Türkiye Kupasına katılımı henüz netlik kazanmadı.

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbol takımının Türkiye Kupası'na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonu, transfer planlamaları ve gündeme dair 8 Ocak Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek.

        Kulüpten resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

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        ACUN ILICALI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Türk futbolundaki hakem hatalarına dikkat çekerek şunları söyledi:

        “Türk hakemliğinin iflas ettiği bir hafta sonu oldu. Türkiye’de adaletin tecelli edeceği döneme ulaşacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şu an Türkiye’de futbolda adalet yok.”

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        AHMET SELİM KUL: FENERBAHÇE BENCE TÜRKİYE KUPASINA KATILMAYACAK

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul, HT Spor Gündem programında, "Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak." ifadelerini kullandı. Ahmet Selim Kul konuya ilişkin, "Fenerbahçe bence Türkiye Kupası'na katılmayacak. Fenerbahçe 'sürekli bizden iyi niyet bekleniyor ancak hakem kararlarında bir düzelme yok' diyor. Ali Koç'un düşüncesi kupaya çıkmamak" dedi.

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