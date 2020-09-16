Vedat Muric'i Lazio'ya satan Fenerbahçe, santrfor transferine hız verdi. Sarı-lacivertliler, Udinese'yle Stefano Okaka'nın transferi için görüşmelere başladı.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Udinese'de bulunan Okaka için girişimlere başladı ancak İtalyan forvet, takımın birinci golcüsü olamayacak.
Alternatif santrfor olarak düşünülen Okaka, geçen sezon Udinese formasıyla 33 maça çıkarken 8 gol 2 de asist yaptı.
STEFANO OKAKA KİMDİR?
Tam ismi: Stefano Okaka Chuka
Doğum tarihi: 9 Ağustos 1989
Doğum yeri: Castiglione del Lago / İtalya
Yaş: 31
Boy: 1,86
Mevkii: Santrfor
Uyruk: İtalya, Nijerya
Ayak: sağ
Kulüp: Udinese
Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022
Güncel piyasa değeri: 3 milyon Euro
Oynadığı kulüpler: Roma, Modena, Brescia, Fulham, Bari, Parma, Spezia, Sampdoria, Anderlecht, Watford, Udinese
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