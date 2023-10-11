Fenerbahçe Opet-Vakıfbank voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe-Vakıfbank voleybol maçı için artık heyecan dorukta. Kadın voleybolunda 2023-2024 sezonu Fenerbahçe Opet ile Vakıfbank arasında oynanacak AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı ile bu akşam başlıyor. Voleybolseverler için "Fenerbahçe Opet-Vakıfbank voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, detaylar...
Şampiyonlar Kupası maçı için geri sayım sürüyor. 14. kez düzenlenecek organizasyonda Fenerbahçe Opet ile VakıfBank kupayı müzelerine götürmek için parkeye çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Opet Vakıfbank voleybol maçı saat kaçta? İşte, konuya ilişkin bilgiler...
FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Opet-Vakıfbank voleybol maçı bugün saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşmayı, Ozan Çağı Sarıkaya yönetecek. Yardımcı hakem ise Ramazan Çevik olacak.
Kadın voleybolunda 2023-2024 sezonu, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ile başlayacak. Organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan takım ise Eczacıbaşı Dynavit oldu. Turuncu-beyazlılar, ilki 2010 - 2011 sezonunda olmak üzere 5 kez kupayı müzesine götürdü. Eczacıbaşı, bu başarıyı üst üste 3 kez elde eden tek kulüp olarak da dikkat çekiyor.
Turuncu beyazlı ekibi 4'er kez zirveye çıkan Fenerbahçe Opet ve VakıfBank takip ediyor. 2023-2024 sezonunda şampiyon olan takım, Eczacıbaşı ile rekoru paylaşacak. 14'üncüsü gerçekleştirilecek Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda şu ana kadar 3 farklı kulüp mutlu sona ulaştı. Daha önceki 13 turnuvada Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve VakıfBank zirveye çıkmayı başardı. Bu organizasyonların tamamı İstanbul takımları arasında oynandı.