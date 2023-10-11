Şampiyonlar Kupası maçı için geri sayım sürüyor. 14. kez düzenlenecek organizasyonda Fenerbahçe Opet ile VakıfBank kupayı müzelerine götürmek için parkeye çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Opet Vakıfbank voleybol maçı saat kaçta? İşte, konuya ilişkin bilgiler...

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Kadın voleybolunda 2023-2024 sezonu, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası ile başlayacak. Organizasyonda en çok mutlu sona ulaşan takım ise Eczacıbaşı Dynavit oldu. Turuncu-beyazlılar, ilki 2010 - 2011 sezonunda olmak üzere 5 kez kupayı müzesine götürdü. Eczacıbaşı, bu başarıyı üst üste 3 kez elde eden tek kulüp olarak da dikkat çekiyor.