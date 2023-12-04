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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Hasan Arat'a tebrik - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Hasan Arat'a tebrik

        Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat için tebrik paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 00:36 Güncelleme: 04.12.2023 - 00:36
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        Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Arat'a tebrik
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        Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat için tebrik paylaşımında bulundu.

        GALATASARAY

        Hasan Arat'ı ilk tebrik eden kulüp olan Galatasaray'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

        "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Sayın Hasan Arat'ı kutlar, bu seçimin Türk sporu adına hayırlı olmasını dileriz."

        FENERBAHÇE

        Fenerbahçe ise yaptığı kutlama paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

        "Beşiktaş JK Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Sayın Hasan Arat'ı tebrik ediyor; kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz."

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