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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki hakemleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki hakemleri belli oldu

        UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında Fenerbahçe – Anderlecht ile AZ Alkmaar – Galatasaray karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:36 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:14
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        UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçları 13 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Çarşamba günü Fenerbahçe, sahasında Anderlecht’i ağırlayacak. Müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlenecek.

        GALATASARAY MAÇINA PORTEKİZLİ HAKEM

        Kulüpler bazında Avrupa’nın 2 numaralı kupasında Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Hollanda deplasmanında oynayacağı maçta Portekiz Futbol Federasyonundan João Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro’nun yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Bruno Jesus ile Luciano Maia görev alacak.

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