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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım arasında yapılan geçmiş maçlarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 66-11, gol sayısında da 193-71 üstünlüğü var. İşte, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçına dair detaylar...

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  • Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    Süper Lig'de, 105.kez karşılaşacak Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı, heyecanla bekleniyor. Kapalı gişe olarak oynanacak maçta, biletler tükendi. Peki, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçına dair detaylar....
  • Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında, 17 Ekim Pazartesi günü yani yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

    Saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak maç, hakem Halil Umut Meler tarafından yönetilecek.

    Ligde oynadığı son karşılaşmada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe, MKE Ankaragücü deplasmanında galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, ligde 1 maç eksiğiyle haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor.
  • Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    FENERBAHÇE'DEN 5 KAYIP

    Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşılamasında 5 isim yer alamayacak.

    Fenerbahçe takımından; Joshua King, Willian Arao, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres, maçta forma giyemeyecek.

    Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ferdi, kart görmesi durumunda Medipol Başakşehir müsabakasında takımını yalnız bırakacak.
  • Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    KARŞILAŞMA KAPALI GİŞEDE OLACAK: BİLETLER TÜKENDİ

    MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçına ev sahibi takımın taraftarları büyük bir ilgi gösterdi.

    Maçın biletleri genel satışa çıktıktan sadece 13 dakika sonra tükendi. Eryaman Stadı'nda maç günü tribünlerin tamamı dolu olacak.
  • Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    LİGDE 105. KARŞILAŞMA

    Eryaman Stadı'nda bir kez daha birlikte yeşil sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 104 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 66-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

    Fenerbahçe'nin ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.
  • Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    İKİ TAKIM ANKARA'DA 51 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

    İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 51 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 28-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 86, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

    Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

     
  • Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

    Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

    MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.
  • Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

    MKE ANKARAGÜCÜ 8 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI

    Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgiyle 7 puan alan MKE Ankaragücü, geçen hafta İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral kazandı.

    Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki sarı-lacivertli takımda sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

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