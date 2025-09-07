Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Alvarez şoku: Milli takımda sakatlandı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye Alvarez şoku: Milli takımda sakatlandı!

        Fenerbahçe'nin Meksikalı orta sahası Edson Alvarez, Meksika - Japonya karşılaşmasında sakatlığı sebebiyle 32. dakikada oyundan çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 10:29 Güncelleme: 07.09.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye Alvarez şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'ye yeni transferi Edson Alvarez'den kötü haber geldi.

        Alvarez, milli arada ülkesi Meksika ile Japonya arasında oynanan hazırlık maçında sakatlık sebebiyle 32. dakikada oyundan çıktı.

        Fenerbahçe'nin yakın zamanda 27 yaşındaki orta sahanın sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Bütün gazeteleri okuması dikkat çekti!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve rüzgar uyarıları
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        ABD'de kadınların başörtüsünü zorla çıkartan polise dava
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bizim Çocuklar, İspanya karşısında!
        Bağımlılıklar artıyor
        Bağımlılıklar artıyor
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Milyonluk Türkiye tanıtımı
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Yolculukta mide bulantısına ilaçsız çözüm!
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Küçükken suçiçeği geçirenler her an zona ile karşılaşabilir
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Dünya mutfağının 20 yıldızı
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?