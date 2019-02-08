Fenerbahçe'ye bir kırmızı kart daha!

Kayserispor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından Tolgay Arslan tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği sözler nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Hakem Alper Ulusoy, bu kararı teknik direktör Ersun Yanal'a iletti. Kanarya'da Soldado da iki sarı sarı kart görüp kızarmıştı.