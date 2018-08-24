Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe durmuyor! Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Diego Reyes'le anlaşma sağlarken Michael Frey'i de dün İstanbul'a getirmişti. Fenerbahçe, Giuliano'dan sonra dün Josef de Souza'yı da 12 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a sattı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin orta sahaya Fluminense'den takviye yapmak istediğini dile getirdi.

Netflu'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler futbolcunun menajeri ve kulübüyle temaslara başladı. Haberde Fluminense'nin, Ocak 2017'de transfer ettiği Sornoza için oyuncunun eski kulübü Independiente'ye ödemesi gereken paranın tamamını ödemediği ve Ekvador kulübünün bu durumu FIFA'ya taşıdığı belirtildi.

JUNIOR SORNOZA KİMDİR?

Tam adı: Júnior Nazareno Sornoza Moreira

Doğum tarihi: 28 Ocak 1994

Uyruğu: Ekvador

Boyu: 1,66

Mevki: Orta saha - Forvet arkası

Ayak: Sağ

Güncel kulüp: Fluminense

Sözleşme bitiş tarihi: 31.12.2019

Güncel piyasa değeri: 2,50 milyon Euro

2018 performansı: 23 maç 1 gol 2 asist

Milli takım: 4 maç 1 gol

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