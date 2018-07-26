Öne Çıkanlar

Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular

26.07.2018 - 11:41 | Güncelleme:

Fenerbahçe'nin son yıllarda kadrosuna kattığı birçok isim daha önce sarı-lacivertlilere gol atmıştı. Andre Ayew de bu listeye dahil oldu

  • 1 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    1 | 34

    Geçtiğimiz sezonlarda kendisine gol atan birçok futbolcuyu transfer eden Fenerbahçe'de bu gruba dahil olan son isim Andre Ayew oldu. 

  • 2 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    2 | 34

    Ganalı oyuncu, Marsilya forması giydiği dönemde 2012/2013 sezonunda Avrupa Ligi grup maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atmıştı. 2-2 biten maçta diğer gol Valbuena'dan gelmişti.

  • 3 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    3 | 34

    FENERBAHÇE'YE GOL ATIP FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLAN DİĞER FUTBOLCULAR

    1999-2000 Ogün Temizkanoğlu - Trabzonspor

  • 4 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    4 | 34

    2000-01 Celil Sağır - Samsunspor

  • 5 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    5 | 34

    2001-02 Hakan Bayraktar - Gaziantep

  • 6 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    6 | 34

    2001-02 Ümit Özat - Gençlerbirliği

  • 7 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    7 | 34

    2001-02 Ali Akdeniz - Samsunspor

  • 8 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    8 | 34

    2001-02 Ceyhun Eriş - Siirt JETPA

  • 9 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    9 | 34

    2001-02 Oktay Derelioğlu - Beşiktaş&Trabzon

  • 10 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    10 | 34

    2003-04 Kemal Aslan - Gaziantep

  • 11 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    11 | 34

    2003-04 Erhan Albayrak - Gaziantep

  • 12 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    12 | 34

    2004-05 Deniz Barış - Gençlerbirliği

  • 13 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    13 | 34

    2004-05 Murat Hacıoğlu - Diyarbakır

  • 14 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    14 | 34

    2005-06 Zafer Biryol - Konyaspor

  • 15 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    15 | 34

    2006-07 Tümer Metin - Beşiktaş

  • 16 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    16 | 34

    2007-08 Vederson - Ankaraspor

  • 17 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    17 | 34

    2007-08 İlhan Parlak - Kayserispor

  • 18 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    18 | 34

    2007-08 Ali Bilgin - Antalya

  • 19 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    19 | 34

    2008-09 Burak Yılmaz - Manisaspor

  • 20 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    20 | 34

     

    2008-09 Emre Belözoğlu - Galatasaray

  • 21 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    21 | 34

    2009-10 Gökhan Ünal - Kayserispor

  • 22 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    22 | 34

    2009-10 Fabio Bilica - Sivasspor

  • 23 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    23 | 34

    2010-11 Caner Erkin - Manisaspor

  • 24 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    24 | 34

    2011-12 Emmanuel Emenike - Karabükspor

  • 25 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    25 | 34

    2011-12 Henry Bienvenu - Young Boys

  • 26 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    26 | 34

    2011-12 Orhan Şam - Gençlerbirliği

  • 27 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    27 | 34

    2011-12 Sezer Öztürk - Eskişehir

  • 28 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    28 | 34

    2012-13 Egemen Korkmaz - Beşiktaş

  • 29 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    29 | 34

    2012-13 Milos Krasic - CSKA Moskova

     

  • 30 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    30 | 34

    2013-14 Samuel Holmen - Başakşehir

  • 31 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    31 | 34

    2015-16 Volkan Şen - Bursaspor

  • 32 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    32 | 34

    2015-16 Fernandao - Bursaspor

  • 33 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    33 | 34

    2016-17 Aatif - Sivasspor

  • 34 Fenerbahçe'ye gol atıp Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcular
    34 | 34

     

    2017-18 Mathieu Valbuena - Marsilya

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.