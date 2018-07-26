Geçtiğimiz sezonlarda kendisine gol atan birçok futbolcuyu transfer eden Fenerbahçe'de bu gruba dahil olan son isim Andre Ayew oldu.
Ganalı oyuncu, Marsilya forması giydiği dönemde 2012/2013 sezonunda Avrupa Ligi grup maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atmıştı. 2-2 biten maçta diğer gol Valbuena'dan gelmişti.
FENERBAHÇE'YE GOL ATIP FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLAN DİĞER FUTBOLCULAR
1999-2000 Ogün Temizkanoğlu - Trabzonspor
2000-01 Celil Sağır - Samsunspor
2001-02 Hakan Bayraktar - Gaziantep
2001-02 Ümit Özat - Gençlerbirliği
2001-02 Ali Akdeniz - Samsunspor
2001-02 Ceyhun Eriş - Siirt JETPA
2001-02 Oktay Derelioğlu - Beşiktaş&Trabzon
2003-04 Kemal Aslan - Gaziantep
2003-04 Erhan Albayrak - Gaziantep
2004-05 Deniz Barış - Gençlerbirliği
2004-05 Murat Hacıoğlu - Diyarbakır
2005-06 Zafer Biryol - Konyaspor
2006-07 Tümer Metin - Beşiktaş
2007-08 Vederson - Ankaraspor
2007-08 İlhan Parlak - Kayserispor
2007-08 Ali Bilgin - Antalya
2008-09 Burak Yılmaz - Manisaspor
2008-09 Emre Belözoğlu - Galatasaray
2009-10 Gökhan Ünal - Kayserispor
2009-10 Fabio Bilica - Sivasspor
2010-11 Caner Erkin - Manisaspor
2011-12 Emmanuel Emenike - Karabükspor
2011-12 Henry Bienvenu - Young Boys
2011-12 Orhan Şam - Gençlerbirliği
2011-12 Sezer Öztürk - Eskişehir
2012-13 Egemen Korkmaz - Beşiktaş
2012-13 Milos Krasic - CSKA Moskova
2013-14 Samuel Holmen - Başakşehir
2015-16 Volkan Şen - Bursaspor
2015-16 Fernandao - Bursaspor
2016-17 Aatif - Sivasspor
2017-18 Mathieu Valbuena - Marsilya
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