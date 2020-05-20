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Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye, İtalya'dan kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerin transfer listesinde yer alan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Palomino'ya, kulübü Atalanta 3 yıllık yeni kontrat önerdi

Fenerbahçe

TRT Spor'un haberine göre; gelecek sezon transfer çalışmalarına başlayan ve defans bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino ile ilgileniyordu. Arjantinli stoper için geçtiğimiz sezon menajeriyle masaya oturan ama sonuç alamayan sarı lacivertliler, Palomino ile yeniden temas kurdu.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki oyuncudan beklenen haber gelmedi. Oyuncunun kulübü Atalanta, Palomino'ya 3 yıllık yeni bir kontrat teklif etti. İtalyan ekibi ve tecrübeli stoperden gelecek cevabı beklemeye geçti. Atalanta Kulübü yöneticisi Sartori de, Palomino'yu kadrolarında tutmak istediklerini açıkladı. Bu sezon 28 maça çıkan Palomino 1 gol, 1 asistlik takımına katkı sağladı.

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