Fenerbahçe'ye kötü haber: Cezalı duruma düştüler

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

İsmail, bu sezon ligin ilk yarısında Gaziantep FK, ikinci yarıda Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarının ardından bugün de 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Amrabat ise , bu sezon 8. kez sarı kart gördü ve 2. kez cezalı duruma düştü.

İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.