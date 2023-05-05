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Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

Tedavisi tamamlanan Fenerbahçeli futbolcular takıma dönmeye başladı. Sarı lacivertli ekipte, Bitexen Giresunspor maçıyla beraber Enner Valencia ve İsmail Yüksek’in kadroda yer alması bekleniyor

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  • Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

    Fenerbahçe'ye Enner Valencia ve İsmail Yüksek'ten iyi haber geldi. İki oyuncu da tedavilerinin ardından takımla çalışmalara başladı.
  • Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

    Giresunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de, sakatlığını atlatan isimlerin takıma dönmesi, Teknik Direktör Jorge Jesus'un elini güçlendiriyor.

     
  • Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

    Sarı lacivertlilerin orta sahasının önemli isimlerinden İsmail Yüksek, Arao ve İrfan Can’ın yokluğunda Portekizli teknik adam için önemli bir alternatif.
  • Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

    Sarı lacivertlilerde tedavisi tamamlanan diğer önemli isimler de takımdaki yerini almaya başladı.
  • Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

    Michy Batshuayi, Attila Szalai, Miha Zajc, Gustavo Henrique takımla çalışmalara katılmalarının yanı sıra, Demirgrup Sivasspor'la oynanan kupa maçında da kadroda yer aldılar.
  • Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

    Joao Pedro, Valencia’nın dönüşüyle beraber büyük olasılıkla karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
  • Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

    Ekvadorlu golcünün Giresunspor maçındaki partnerinin Joshua King ya da Michy Batshuayi olması bekleniyor.
  • Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan iyi haber!

    Diğer yandan tedavileri devam eden Altay Bayındır ve Lincoln Henrique bireysel çalışmalarını sürdürürken, Fenerbahçe sağlık ekibi iki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. 

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