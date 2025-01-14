Fenerbahçe'ye Talisca'da rakip çıktı!
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde rakip çıktı. İşte detaylar...
Transferde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için Suudi Arabistan'dan flaş bir transfer iddiası geldi.
Suudi Arabistan basınından SSC Sports SA'da yer alan habere göre; Al-Ittihad, Anderson Talisca'ya talip oldu.
Haberde, Al-Ittihad'ın, sakatlanan Moussa Diaby'nin yerine Anderson Talisca'yı transfer etmek istediği ve Suudi Arabistan Kulübü'nün Brezilyalı yıldız için girişimlerini hızlandıracağı kaydedildi.