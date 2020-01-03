Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Bu sezon ilk yarıda bir türlü istikrarlı bir performans sergileyemeyen Fenerbahçe hedeflediği noktaya varamamış fakat son 2 haftada aldığı galibiyetle devre arasında moralli girmişti. İlk yarı boyunca gol yeme sorununu bir türlü çözemeyen Sarı-Lacivertliler'de özellikle 2017-2018 sezonunda yaşanan bir kriz yeniden hortladı. Kanarya bu sezonun ilk yarısında kalesini sadece Gaziantep, Galatasaray ve Yeni Malatyaspor maçlarında gole kapatabilirken, geriye kalan 14 maçta 21 gol yedi. Maç başı 1 golden fazla gol yiyen Sarı-Lacivertliler'in en büyük problemi ise kaleye isabet eden ilk şutun gol olması!

14 MAÇIN 11'İNDE...

Fenerbahçe bu sezon tam 14 maçta gol yerken bu maçların 11'in de kaleye isabet eden ilk şut gol oldu. Trabzonspor, Ankaragücü, Antalyaspor, İH Konyaspor, Yukatel Denizlispor, İM Kayserispor, Göztepe, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve son olarak da Çaykur Rizespor maçlarında rakip takımlar kaleye gönderdikleri ilk isabetli şutta golü bulurlarken, Fenerbahçe için bu durum çok kötü bir görüntü oluşturdu. Fenerbahçe'nin bu şekilde kolay gol yemesi genç kaleci Altay için de Fenerbahçe savunması için de oldukça negatif bir tabloyu ortaya çıkarmış oldu.

Devre arasında teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi de bu problemi çözmek için yoğun çalışmalar yapacak. Ligin ikinci yarısında bu şekilde yenilecek gollerin diyetinin çok daha ağır olabileceğini çok iyi bilen Ersun Yanal, kaleci Altay'ı da bu konuda uyaracak ve daha yüksek konsantrasyon sağlamasını talep edecek.