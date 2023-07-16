Fenerbahçe yıllardır aradığı ismi buldu! Dusan Tadic'ten inanılmaz istatistik

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Ajax'la sözleşmesini feshettikten sonra gece yarısı operasyonuyla İstanbul'a getirilen Sırp yıldız, Fenerbahçeli taraftarları son yıllarda en çok heyecanlandıran transferlerden biri oldu.

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Tıpkı Alex gibi Avrupa'nın en üst düzey kulüplerinde forma giymese de oynadığı takımlarda golleri ve asistleriyle fark yaratan 34 yaşındaki yıldız, hücumda her şeyi yapabiliyor.