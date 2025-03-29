Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'den derbi sonrası Kâbe'den paylaşım!
Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Kâbe-i Şerif'ten dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Giriş: 29.03.2025 - 22:57 Güncelleme: 29.03.2025 - 22:57
Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci, Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 yenildiği maçın ardından Mekke'de bulunan Kâbe-i Şerif'ten paylaşım yaptı.
Ahmet Ketenci, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Kâbe-i Şerif'in fotoğrafını paylaştı ve 'Elhamdülillah' yazdı.
İşte Ahmet Ketenci'nin paylaşımı:
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